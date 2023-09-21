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НовостиОбщество21 сентября 2023 12:41

Власти Ростова разрешили застроить участок на улице Чемордачка

На ней появятся автомойка и заправка
Екатерина ЖУКОВА
Объекты появятся на Левом берегу Дона.

Объекты появятся на Левом берегу Дона.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону власти разрешили застроить участок по адресу Чемордачка, 103. Здесь появятся автомойка и заправка. Постановление подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Разрешение на строительство получило общество с ограниченной ответственностью «Флеш». Всего территория займет четыре с половинной тысячи квадратных метров. Предполагается, что на мойке будет пять постов, а автозаправочной станции – две колонки.

Отметим, что объекты появятся на Левом берегу Дона. Сегодня там находится обширная рекреационная зона. Кроме того, на территории планируют возвести два крупных жилых микрорайона.

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