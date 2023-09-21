В одном из учебных заведений Ростова провели эвакуацию, тревога оказалась ложной

Помещения в учебном заведении проверили сотрудники полиции и экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 21 сентября эвакуацию провели в одном из образовательных учреждений Ростова-на-Дону. После проверки выяснилось, что тревога была ложной, сообщили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе в одном из учебных учреждений города. Полицейские совместно с экстренными службами провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, - прокомментировали в областном главке МВД.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что детей и взрослых для безопасности вывели на улицу из лицея № 27.

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