В Новочеркасске следователи начали проверку после гибели 13-летней девочки

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новочеркасске начали проверку после гибели 13-летней девочки в ванной комнате от удара током. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
По данным СК, трагедия произошла вчера, 20 сентября 2023 года.
Предварительно, купаясь, школьница уронила мобильный телефон с зарядным устройством, подключенным к сети через удлинитель. Из-за техники, попавшей в воду, девочка получила электроудар и погибла на месте.
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