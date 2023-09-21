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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:40

В Новочеркасске следователи начали проверку после гибели 13-летней девочки

В Новочеркасске 13-летняя девочка умерла в ванной комнате после падения телефона в воду
Ангелина СКИБА
Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске начали проверку после гибели 13-летней девочки в ванной комнате от удара током. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, трагедия произошла вчера, 20 сентября 2023 года.

Предварительно, купаясь, школьница уронила мобильный телефон с зарядным устройством, подключенным к сети через удлинитель. Из-за техники, попавшей в воду, девочка получила электроудар и погибла на месте.

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