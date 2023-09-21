«Мать запрещала кататься»: 13-летний школьник на «Урале» погиб под колесами соседского грузовика

Полиция выясняет все детали аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из станиц Ростовской области на мотоцикле «Урал» разбился 13-летний подросток. По предварительным данным, восьмиклассник решил сделать разворот перед грузовиком и в результате оказался под колесами машины. Школьник скончался на месте аварии.

- Это у вас в городе в 13 лет, может, еще, дети, а у нас - многие подростки катаются кто на чем. Деревня же, - говорит местная жительница. - Но знаю, что мать запрещала ему садиться за руль, а он вот не послушал.

Говорят, в тот день, вернувшись из школы, подросток вновь решил прокатиться с ветерком. Все произошло около пяти часов вечера. По словам мамы мальчика, она не знала о затее сына. Пока женщина хлопотала по хозяйству, а брат и сестра были заняты своими делами, школьник тайком ото всех сел за руль старого мотоцикла, к которому отчим для хозяйственных нужд прикрепил в свое время прицеп, и нажал на газ.

Под колесами этой машины разбился 13-летний подросток из Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

Восьмиклассник не успел отъехать далеко от дома, как вдруг при развороте врезался в грузовик. Известно, что за рулем машины находился сосед многодетной семьи.

- К месту аварии вмиг сбежалась вся станица, - продолжает собеседница издания.

Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взяла на контроль прокуратура Верхнедонского района.

КОМПЕТЕНТНО

«Необходимо прививать детям чувство ответственности»

- Нельзя оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе, - рассказал в свое время в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по РО Александр Мухин. - Нельзя самостоятельно обучать детей управлению транспортным средством. Всем свое время. Когда ребенок достигнет 16-18 –летнего возраста, в соответствии с законодательством, согласно ПДД, он пойдет в автошколу, выучится у профессионалов и получит водительское удостоверение, то есть право на управление автомобилем. Уже сейчас всем нам необходимо прививать своим детям чувство ответственности. И за себя, и за тех, кто с тобой рядом.

«Комсомолка» приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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