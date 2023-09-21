В Ростовской области семиклассница умерла во время разговора в ванне по телефону

13-летняя школьница погибла в ванне из-за удара током Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске Ростовской области произошла трагедия: – 13-летний подросток скончалась в тот момент, когда разговаривала в ванной по телефону.

СКОНЧАЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННО

Как рассказал «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, ЧП случилось в ночь на 21 сентября. По предварительным данным, семиклассница решила принять ванну, взяв с собой телефон. Подросток поставила гаджет на зарядку и продолжила разговор прямо во время водных процедур.

Что произошло потом, еще предстоит выяснить дознавателям. Известно, что девочка погибла практически мгновенно. Приехавшим на вызов врачам оставалось лишь констатировать смерть подростка.

- Вода — отличный проводник тока, - предполагает ростовский электрик с 15-летним стажем. - Телефон, находясь на зарядке, мог в нее упасть. Еще вариант - погибшая могла в одной руке держать включенный гаджет, а другой дотронуться до стиралки, например. Если не было заземления, то удар током обеспечен. А 220 вольт — это слишком сильное напряжение: из-за электрического разряда могло остановится сердце. Поэтому электроприборы в ванную лучше не брать.

Теперь все обстоятельства трагедии предстоит установить правоохранителям.

ОПАСНЫЕ ГАДЖЕТЫ

Отметим, это уже не первый случай в Ростовской области, когда из-за электроприборов происходят трагедии. В одной из квартир западного микрорайона Ростова девочка–подросток оставила электросамокат включенным в сеть. В результате, когда семья уже спала, прибор замкнуло и начался пожар. Школьница и ее мать погибли. Выжить удалось лишь главе семьи. Он спасся благодаря тому, что выпрыгнул в окно.

Ранее произошел другой случай. Ростовчанка устроила пожар в многоквартирном доме, забыв зарядное устройство в розетке у дивана. Тогда произошло замыкание проводки, и искра упала на тканевую обивку мебели.

- Повезло, что в этот момент все были дома. Хозяйка успела сориентироваться и вызвать пожарных. В итоге люди не пострадали, только имущество, - рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в экстренных службах.

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