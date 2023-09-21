В Ростовской области разыскивают жительницу Краснодара

В Ростовской области волонтеры ищут пропавшую женщину из Краснодара. Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу Краснодара. Об этом сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт.

Екатерина Кривова вышла из дома 7 сентября, после чего связь с ней пропала. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родственники забили тревогу и пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к волонтерам. Сейчас поисковики прочесывают все близлежащие районы. Близкие Екатерины надеются, что женщина найдется живой.

Возраст пропавшей – 35 лет. Рост женщины – около 155 сантиметров, у нее плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения она была одета в розовое платье и тапочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области разыскивают 10-летнюю пропавшую девочку

Под Ростовом ищут 10-летнюю девочку, которая пропала вечером 19 сентября (подробнее)