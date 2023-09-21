В Ростове-на-Дону рыба и куриные яйца остаются самыми дорогими в регионе Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Ростове куриные яйца и рыба остаются самыми дорогими в области. Об этом сообщили на сайте Ростовстата.

Согласно статистическим данным, в Ростове килограмм рыбы стоит 238 рублей. По региону средняя стоимость ниже на десять рублей. Маргарин обойдется ростовчанам в 251 рубль, когда средняя стоимость по области – 238. Творог в Ростове стоит 403 рубля, а в регионе жители смогут его купить за 396 рублей. Сыры в Ростовской области по стоимости выйдут за 707 рублей, а в Ростове этот продукт обойдется в 718 рублей.

С разницей в один рубль завышены цены на подсолнечное масло в Ростове – 123 рубля.

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