В Ростовской области ликвидировали наркопритон

Злоумышленницу задержали правоохранители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области правоохранители ликвидировали наркопритон. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД по региону.

Согласно опубликованной информации, 36-летняя жительница Шахт сдавала свое жилье для употребления наркотиков. Посетители расплачивались с хозяйкой запрещенными препаратами. Вскоре о ее действиях узнали правоохранители. Женщину задержали с одним из ее посетителем. Во время осмотра жилья полиция нашла запрещенные вещества. В отношении женщины возбудили дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» ее заключили под стражу.

Посетителя наркопритона привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

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