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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:30

В двух нарколабораториях Ростова сотрудники ФСБ изъяли 17 кг наркотиков

В Ростове после задержания крупного дилера обнаружили две нарколаборатории
Дмитрий Кутепов
Обвиняемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники ФСБ выявили в Ростове две крупные нарколаборатории, в которых изъяли более 17 килограммов наркотиков и 180 килограммов прекурсоров к ним. Об этом сообщили в донском управлении ФСБ России.

Все началось с того, что на федеральной трассе М-4 «Дон» задержали ростовчанина, у которого изъяли наркотики — почти три килограмма синтетических наркотиков, а также пять тысяч наркотических таблеток массой более двух килограммов.

Как оказалось, все эти наркотики производили в двух лабораториях в Ростове. Продавать их намеревались анонимно через интернет-магазин.

Найдя лаборатории, там изъяли 17 килограммов готовых наркотиков и еще 180 килограммов прекурсоров.

В отношении двоих граждан России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 5 статьи 228.1 УК России «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». По ней им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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