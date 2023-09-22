Власти Ростовской области подтвердили перебои с мобильной связью в регионе

В Минцифры России вчерашний инцидент объяснили «аварией на сети» Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области произошел сбой в работе мобильной связи. Эту информацию вчера, 21 сентября, подтвердили власти региона.

- Поступает много запросов от журналистов и жителей Дона. Ситуация следующая: в настоящее время локально у некоторых абонентов МТC могут наблюдаться сложности с совершением голосовых вызовов. Мобильный интернет работает в штатном режиме. Специалисты разбираются в ситуации, - прокомментировали в пресс-центре донского правительства.

Напомним, в Минцифры России вчерашний инцидент объяснили «аварией на сети». По данным ведомства, наблюдалось снижение голосового трафика на 32 % и трафика передачи данных на 26 %.

Добавим, на перебои со связью в четверг также жаловались некоторые абоненты еще одного сотового оператора.

Утром 22 сентября несколько ростовчан рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону», что проблем с получением мобильных услуг больше не наблюдают.

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