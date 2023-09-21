В Минэнерго РФ сообщили о дополнительных запасах топлива для Ростовской области

Топливо в донской регион отправят в связи с повышенным спросом на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительный ресурс должны направить нефтяным компаниям юга России, в том числе Ростовской области, в связи с ситуацией с топливом. Об этом 20 сентября на заседании в Госдуме сообщил первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин.

- Сейчас рассматривается ситуация с точки зрения поставок. Есть еще проблемные отдельные моменты, мы по ним работаем. В частности, это ряд южных регионов. Это Краснодар и Ростов, где мы сейчас работаем с нефтяными компаниями, чтобы дополнительный ресурс туда направить. По всем остальным регионам в ручном режиме работа была налажена, - прокомментировал Павел Сорокин.

Также федеральный чиновник добавил, что «в ближайшие дни» Минэнерго «примет радикальные меры для борьбы с «серым экспортом» нефтепродуктов». Это должно снизить биржевые цены на топливо.

Напомним, по данным Росстата, бензин и топливо в Ростовской области снова повысились в цене во второй половине сентября. Общая средняя цена составила 58,78 рубля за литр. По стоимости бензина и дизеля регион сейчас остается на четвертом месте в ЮФО.

Добавим, ранее власти Ростовской области сообщили о решении проблемы с дефицитом топлива в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бензин и дизельное топливо снова подорожали в Ростовской области в сентябре

Росстат опубликовал обновленные цены на бензин и дизель в Ростовской области (подробности)