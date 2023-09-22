Водитель «ВАЗа» сбил насмерть пешехода в одном из хуторов Ростовской области

Смертельное происшествие зафиксировали в хуторе Нижнеговейном. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области, на территории хутора Нижнеговейного, водитель легковушки сбил насмерть 69-летнего мужчину. Пешеход умер на месте происшествия до прибытия скорой помощи, рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Трагедия произошла вечером 21 сентября на улице Щаденко. Предварительно, 35-летний владелец автомобиля «ВАЗ 21093» наехал на мужчину, переходившего дорогу справа налево в зоне видимости нерегулируемой «зебры», - сообщили в ведомстве.

Сейчас обстоятельства случившегося уже проясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными на дороге, нужно всегда снижать скорость около пешеходных переходов.

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