В Ростове ученые разработали модель для оценки состояния нанопокрытий

Сейчас команда ДГТУ подводит итоги исследования Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове ученые ДГТУ изучили нанопокрытия толщиной в 2-3 микрона и разработали инструментарий для оценки состояния этих невидимых глазу, но достаточно важных материалов.

- Микро- и нанопокрытия наносят для определенных целей, например, для защиты от воздействия температуры. Но после напыления физические свойства покрытий известны только приблизительно. Вопросы об их свойствах часто возникают на практике, - пояснил руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Андрей Васильев.

Проект оказался продолжением серии наработок, которые ведут с 2019 года. В этот раз сконцентрировались на покрытиях, применяемых для защиты от температурных воздействий.

Ростовские ученые смогли придумать неразрушающий метод контроля материала. Исследования провели математическим путем.

- Разработали математическую модель. Результаты легли в основу пакета компьютерных программ для расчета параметров деформирования: напряжения, распределения температуры и теплового потока. С помощью этого ПО возможно проанализировать, как толщина слоя и его структура влияют на напряжение и распределение температуры, - разъяснили участники проекта.

Сейчас команда ДГТУ под руководством к.ф-м.н. Андрея Васильева приступила к подведению итогов исследования: обработают данные, полученные в теоретических изысканиях и на практике.

Программное обеспечение, созданное в ДГТУ на основе полученной математической модели, может быть использовано разработчиками новых видов покрытий для оптимизации свойств своей продукции.

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