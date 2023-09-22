В Ростовской области женщина лишилась 252 тысяч рублей

В Матвеево-Курганском районе после разговора с мошенником женщина лишилась больше 200 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Матвеево-Курганском районе после разговора с мошенником женщина лишилась больше 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, 45-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он сообщил, что сбережения находятся под угрозой. Чтобы остановить мошенников ей нужно было выполнить несколько действий. После чего, с ее счета ушли все сбережения -252 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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