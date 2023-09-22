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НовостиОбщество22 сентября 2023 18:36

В Ростовской области за 2023 год поступило 908 жалоб на взыскателей

За восемь месяцев в ГУ ФССП по Ростовской области поступило 908 обращений на взыскателей
Лейла МИРИШОВА
За 2023 год поступило 908 жалоб на взыскателей

За 2023 год поступило 908 жалоб на взыскателей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на неправомерную работу профессиональных взыскателей поступило 908 жалоб. Об этом сообщили в ГУ ФССП (Федеральная служба судебных приставов).

По данным с января по конец августа, рассмотрено 807 обращений и составлено 112 протоколов по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В прошлом году за этот же период составили на три протокола меньше (109).

В ФССП рассмотрели 105 дел об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к административным штрафам на общую сумму более шести млн рублей.

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