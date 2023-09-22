Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 19:18

Власти Ростовской области закупят 28 тысяч доз новейшей вакцины против коронавируса

В Ростовской области закупят 28 тысяч доз новейшей вакцины против COVID-19
Лейла МИРИШОВА
Вакцины планируется доставить на 19 декабря

Вакцины планируется доставить на 19 декабря

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области региональное Министерство здравоохранения закупит вакцины от коронавируса. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованным данным, на эти цели выделят 10,5 моно рублей. Средства направят из бюджета области. Поставка 28 тысяч вакцин планируется 8 декабря текущего года. Название препарата в документах не уточняется.

Отметим, что за последние дни в Ростовской области увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю выявили 82 заболевших, из них пяти жителям потребовалась госпитализация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заболевших будет много»: врач рассказал о ситуации с коронавирусом в Ростове

Заразившихся ковидом ростовчан в этом году будет больше, чем в прошлом (подробнее)