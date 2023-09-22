Власти Ростовской области закупят 28 тысяч доз новейшей вакцины против коронавируса

Вакцины планируется доставить на 19 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области региональное Министерство здравоохранения закупит вакцины от коронавируса. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованным данным, на эти цели выделят 10,5 моно рублей. Средства направят из бюджета области. Поставка 28 тысяч вакцин планируется 8 декабря текущего года. Название препарата в документах не уточняется.

Отметим, что за последние дни в Ростовской области увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю выявили 82 заболевших, из них пяти жителям потребовалась госпитализация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заболевших будет много»: врач рассказал о ситуации с коронавирусом в Ростове

Заразившихся ковидом ростовчан в этом году будет больше, чем в прошлом (подробнее)