«Заболевших будет много»: врач рассказал о ситуации с коронавирусом в Ростове

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы уберечься от нового штамма ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением осени в Ростов пришел сезон вирусов и простуд. Несмотря на то, что в городе еще по-летнему тепло, на улицах уже можно встретить прохожих в медицинских масках, которые мы почти не снимали в «ковидные времена».

Оказывается, маски сегодня – это вовсе не перестраховка. За минувшую неделю в донском крае официально зарегистрировали 82 случая заражения ковидом. Пять человек были госпитализированы. Летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано.

ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Семья» Николай Воликов считает, что этот сезонный рост не критичен. Но уровень заболеваемости будет ползти вверх, причем число заболевших, вероятно, превысит прошлогодние показатели.

- В этом году у коронавируса появился новый штамм «пирола». По факту, это знакомый нам «омикрон», но с тридцатью мутациями. Протекает как омикрон, имеет очень схожие симптомы с ОРВИ. Для «пиролы» характерны заложенность носа, першение в горле, повышенная температура. Может пропасть обоняние. Вирус может спускаться вниз по бронхам, приводя к бронхиту и пневмонии.

По уровню опасности «пирола» не отличается от «омикрона». Тем не менее, уверен, врач, болеть ковидом в этому году будут гораздо больше людей, чем в прошлом. Вырастет и число летальных исходов.

- Это объясняется тем, что на новый штамм пока не сформирован коллективный иммунитет, поэтому ростовчане будут к нему более восприимчивы, чем, к примеру, к «дельте» (еще один штамм коронавируса, - прим. ред.).

По-прежнему в зоне риска остаются пожилые, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, страдающие диабетом.

- Приведу два примера из моей практики. В прошлом году 73-летняя пациентка перенесла коронавирус. А через полтора месяца обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. После исследований оказалось, что у нее онкология на последней стадии, уже начались метастазы. Вероятно, эта болезнь была с ней еще до ковида, но на его фоне из-за ослабленного иммунитета резко начала прогрессировать. К сожалению, все закончилось печально. Слишком поздно был диагностирован рак.

В другом случае 64-летней женщине после коронавируса пришлось ставить кардиостимулятор.

БЕРЕЖЕМ СЕБЯ

Чтобы сезон вирусов и простуд прошел без проблем, Николай Воликов советует делать прививки и от гриппа, и от ковида.

- Те вакцины, которые есть, успешно действуют и на «пирролу». Экспресс-тесты тоже легко выявляют этот штамм.

Врач дал несколько советов, которые помогут иммунитету.

- Рекомендую в общественных местах носить маски, не забывать о правилах гигиены и чаще мыть руки. Иммунитету поможет витамин D, пить его можно с осени до весны. Принимайте витамин С, но с осторожностью. Он может вызвать аллергию, поэтому рекомендую пить его месяц. Не забывайте и о поливитаминах.

Прививки доктор советует делать и от гриппа, и от ковида.

- Но между этими вакцинациями должно пройти две – три недели.

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