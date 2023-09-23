В Волгодонске при массовой аварии авто отлетело в мужчину, отдыхающего на лавке

Неуправляемая иномарка проехала по бордюру, травмировала человека и врезалась в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске во время массовой аварии одна из машин отлетела в 41-летнего мужчину, который сидел недалеко от дороги на лавочке. Пострадавшего увезли в больницу, сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером 22 сентября на улице Ленина. Всего столкнулись четыре иномарки.

Предварительно, 65-летний владелец внедорожника Toyota Land Cruiser 200 въехал в припаркованный Opel Astra. После этого поочередно столкнулись Opel, Lada Vesta и Mazda 3.

- Toyota при этом в неуправляемом состоянии наехала на бордюрный камень разделительной полосы, а потом - на пешехода, находившегося на лавочке, и врезалась дерево, - добавили в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства и причины случившегося уже выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят жителей Дона быть внимательными за рулем, нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.

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