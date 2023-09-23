На ж.-д. вокзале в Ростове оборудуют зал ожидания для маломобильных пассажиров

Доступную среду улучшат для маломобильных пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время на ж/д Ростов-Главный в Ростове-на-Дону должны открыть зал ожидания для маломобильных посетителей. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

- Зал ожидания для маломобильных граждан и других категорий пассажиров с инвалидностью будет бесплатным, как и на других вокзалах, - подчеркнули в ж/д компании.

Кроме Ростова-на-Дону, доступную среду создадут также на стациях в Самаре и Краснодаре.

22 сентября зал для маломобильных людей уже начал работать на территории Павелецкого вокзала Москвы. Там обустроили зону регистрации, места ожидания, гардероб, санитарные комнаты и душ. Площадку сделали комфортной для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями по зрению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области закупят 198 новых автобусов, Батайск уже получил 6 машин

Жителей Батайска с конца сентября начнут перевозить на новых автобусах (подробности)