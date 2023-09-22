В Ростовской области закупят 198 новых автобусов, Батайск уже получил 6 машин

Речь идет о транспорте 2023 года выпуска, который будет курсировать на метане Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году для Ростовской области на средства региональной казны закупят 198 новых современных автобусов. При этом уже сейчас шесть машин за свои деньги приобрел батайский перевозчик, говорится на сайте донского правительства.

Перевозить батайчан на новых машинах планируют уже со следующей недели, то есть с конца сентября.

Речь идет о транспорте 2023 года выпуска, который будет курсировать на метане. Он вмещает в себя до полусотни человек, предусмотрены пандусы для маломобильных пассажиров, большие форточки и кондиционер усиленной мощности.

- Вместительность - 28 посадочных мест, есть и стоячие. В целом около 50 мест. В субботу поставим их на учет, всю документацию подготовим, застрахуем и отправим в работу, - рассказал гендиректор ООО «Батайское АТП-1» Анатолий Павлятенко.

К слову, «Батайское АТП-1» ежегодно перевозит более 4,5 млн пассажиров. Сейчас автопарк предприятия включает 73 автобуса, работают более 130 человек. Обслуживается 10 межмуниципальных маршрутов (№ 202, 213, 203, 214, 205, 201, 211, 204, 210, 209).

Напомним, о необходимости замены автобусов № 205 в конце августа этого года заговорили на интерактивном приеме губернатора Василия Голубева. Люди пожаловались главе региона на отсутствие кондиционеров в салонах общественного транспорта.

Добавим, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для региона также собираются закупить 40 электробусов: 20 получит Ростов-на-Дону, по 10 - Таганрог и Волгодонск.

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