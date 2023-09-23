Две лучшие школьные столовые выбрали в Ростовской области

Всего в финале регионального этапа состязались восемь команд поваров Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области подвели итоги регионального этапа конкурса на лучшую школьную столовую. В финале из восьми команд в лидеры вышли две группы поваров, рассказала и.о. главы донского Минобра Тамара Шевченко.

- Победили участники от школы № 99 Ростова-на-Дону и Краснополянской школы № 32 Песчанокопского района, - сообщила Тамара Шевченко.

Навыки и знания участников поварской битвы оценивали эксперты Роспотребнадзора и регионального Минсельхозпрода. Пробовали по три блюда из меню, также обращали внимание на их сервировку и эстетику подачи.

Теперь специалисты донских образовательных учреждений будут состязаться на федеральном этапе.

К слову, лучшие школьные столовые в Ростовской области выбирали уже в третий раз. Организаторы уверены, что благодаря конкурсу в регионе придумывают новые способы приготовления качественного и сбалансированного питания.

- В соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, с 1 сентября 2020 года на Дону бесплатным горячим питанием обеспечили 100 % учеников начальных классов. Также во всех школах внедрили многоуровневую систему контроля продуктов питания, - прокомментировали в донском правительстве.

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