Житель Ростовской области признался следователям в убийстве знакомого

По факту случившегося еще ведется следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 39-летнему жителю Семикаракорска предъявили обвинение в убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

По данным следствия, задержанный устроил смертельную поножовщину 20 сентября, то есть несколько дней назад. Предварительно, он выпивал у себя дома с 60-летним знакомым, а потом, во время ссоры, напал на него с ножом. Гость умер на месте от удара в грудь.

- Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На допросе подозреваемый полностью признал свою вину. Мужчину после этого взяли под стражу. Сейчас еще выясняются причины и обстоятельства случившегося, - прокомментировали в Следкоме.

Добавим, житель Дона, которого подозревают в убийстве, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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