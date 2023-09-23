75 водителей нарушили правила за ночь в центре Ростова-на-Дону

Рейд провели с 20 часов вечера до 5 утра. Фото: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошедшей ночью поймали семь шумных водителей, четырех пьяных лихачей и 33 нарушителя с тонировкой на стеклах. Одного автолюбителя задержали с наркотиками, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Всего к административной ответственности были привлечены 75 человек. Протоколы составили по статьям 8.23, 12.5, 19.3 и 12.26 КоАП РФ, а также по статье 228 УК РФ.

- Рейд проводился с 20 часов вечера до 5 утра 23 сентября. Основное внимание уделили центру города. Было задействовано 12 экипажей ДПС. Следили за автовладельцами и мотоциклистами, - рассказали в Госавтоинспекции.

Подобные проверки в донской столице пообещали проводить в будущем на постоянной основе. Правоохранители просят всех водителей и мотоциклистов строго соблюдать правила дорожного движения.

Добавим, вчера вечером в Волгодонске во время массовой аварии одна из машин отлетела в мужчину, отдыхающего на лавке.

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