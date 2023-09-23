8-летний ребенок попал в больницу после ДТП на трассе в Ростовской области

В аварию на проезжей части попали Ford Focus и Great Wall. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

8-летний ребенок с травмами попал в больницу после ДТП на трассе Миллерово - Вешенская в Ростовской области. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на территории Миллеровского района несколько часов назад, еще днем.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Ford Focus при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречной иномарке Great Wall.

- В результате ДТП пострадал юный пассажир автомобиля Ford Focus. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными на дороге. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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