В центре Батайска потушили вспыхнувший мусор, выгорело 50 кв. метров

На месте происшествия задействовали 4 человека и одну единицу техники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 24 сентября в центре Батайска, рядом с частными домами, горел мусор. Его потушили примерно за 15 минут, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Выезжали к зданию на Энгельса, 322 около 7:02 утра. Локализовали пламя в 7:13, полную ликвидацию огня объявили в 7:18, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что огнем был обхвачен мусор, всего выгорело 50 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работали 4 человека, задействовали одну единицу техники.

Жителям Дона напоминают: нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности. Огонь может разгореться буквально от одной искры или от одного незатушенного окурка.

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