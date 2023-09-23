На выходных в Ростовской области ожидаются пыльные бури

Во время пыльных бурь ветер поднимает в воздух легкие частицы почвы вместе с остатками удобрений и разносит на далекие расстояния. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На выходных в отдельных районах Ростовской области ожидаются пыльные бури. Кроме того, сохранится пожароопасность 4 и 5 классов. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

- Воздух в среднем прогреется до +23-29 градусов. Ночью будет +13-18, местами до +7, по северу региона +4. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с. Днем в отдельных районах пройдет пыльная буря, - сообщили синоптики.

К слову, ранее специалисты объяснили журналистам «КП – Ростов-на-Дону», что во время пыльных бурь ветер поднимает в воздух легкие частицы почвы вместе с остатками удобрений и разносит на далекие расстояния. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.

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