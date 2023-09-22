Почему в Ростове осенью зацвели деревья и как это отразится на урожае, рассказал агроном

Осенью для цветения пробуждается совсем маленькое количество почек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области по второму кругу начали цвести деревья. Первой распустилась акация. За ней последовали каштан, дуб, лещина и фруктовые деревья. О том, почему так происходит, «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказал специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ОКАЗАЛИСЬ ДОВОЛЬНО РЕЗКИМИ

- Причиной такого цветения стала погода. И ничего невероятного здесь нет, все вполне объяснимо. Май и июнь были холодными, в августе был период времени, когда днем было жарко, а ночью - холодно. И перепады температур оказались довольно резкими. Это и подтолкнуло растения к тому, чтобы цвести.

Процесс цветения растений после воздействия на них холодных температур ученые называют яровизацией. Озимая пшеница никогда не зацветет, если ее посадить весной, потому что на растение должна подействовать температура от минус одного градуса.

То же происходит и с остальными цветущими растениями: они выпустят цветки после того, как на них опустится холод. Просто для каждого растения холодом можно считать разные температуры. Для фруктовых деревьев летнего снижения температур оказалось достаточно, чтобы они зацвели.

А КАК СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ ЗИМОЙ?

- На самом деле закладка почек, из которых появятся цветы, происходит у деревьев летом. Поэтому, если растения столкнулись с условиями, которые запустят цветение, то он случится. Так и произошло в этом году. Разумеется, цветочные почки находятся летом на ранних стадиях развития, поэтому успевают зацвести лишь те, что заложились самыми первыми.

Кроме того, цветение происходит лишь на тех участках дерева, которые особенно «замерзли», например, находились на сквозняке. На тех ветках, что внутри кроны, почки не распустятся, потому что они защищены.

Эксперт назвал случаи, когда зимой, например, может зацвести сирень. Это будет возможно в том же случае – если на растение подействовал резкий перепад температур. Только в этот случае оно благодаря чему-то должно согреться, например, сирень может расти рядом с теплотрассой или в солнечном месте, защищенном от ветров.

Кстати, для растений фальстарт цветения нестрашен. Дело в том, для этого пробуждается столь мизерное количество почек, что на общем состоянии дерева это никак не сказывается.

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