Под Таганрогом в массовом ДТП пострадали два человека

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в массовой аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло на трассе «Ростов – Таганрог» вечером 23 сентября.

По предварительной информации, 57-летний водитель «Эксид» не справился с управлением и врезался в попутное авто «ВАЗ-2114». От сильного удара отечественное авто отбросило на «Ниссан». В результате столкновения машины смяло, будто бумажный лист. Травмы получили водитель «Эскида» и 40-летний пассажир «Нисана». Пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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