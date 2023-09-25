В Ростовской области за неделю потушили 188 пожаров, были спасены 17 человек

Сейчас в регионе сохраняются 4 и 5 классы пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за неделю потушили 188 пожаров, спасли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Также на территории области произошло 56 ландшафтных пожаров, они полыхали на общей площади в 1,3 га. Сейчас сохраняются 4-5 классы пожароопасности, - рассказали в ведомстве.

Добавим, по данным спасателей, за прошедшие семь дней также ликвидировали последствия 51 ДТП, в 9 случаях была оказана помощь людям. На водных объектах зафиксировали одно происшествие, какое именно не уточняется.

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