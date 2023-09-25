Делегация из Ростова-на-Дону посетила конференцию породненных городов в Китае

Власти Ростова намерены укреплять сотрудничество с Китаем. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Делегация Ростова-на-Дону прибыла с рабочим визитом в китайский Цзинань. Сегодня, 25 сентября, там стартовала международная конференция породненных городов. Об этом в Telegram сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Приятно осознавать, что Ростов встречают как почетного гостя. На конференции присутствуют мэры, губернаторы, дипломаты из стран Европы, Азии и Африки. На церемонии открытия мы подписали протокол о намерениях сотрудничества с городом Цзинань провинции Шаньдун, - написал Алексей Логвиненко.

Ростовский сити-менеджер отметил, что новый документ «послужит основой для укрепления торгово-экономических, образовательных и культурных связей с Китаем».

- Дальнейшая наша работа на конференции будет не менее насыщенной и продуктивной. В составе нашей делегации есть представители деловых кругов, заинтересованные в сотрудничестве с китайскими предприятиями, - добавил Алексей Логвиненко.

К слову, у донской столицы в КНР уже есть город-побратим, это Яньтай. Связи теперь будут развивать и с городом Цзинань.

Напомним, на федеральном уровне по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот Китая и России возрос на 40 % по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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