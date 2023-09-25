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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:35

Китайцы впечатлились промышленным потенциалом Ростова

Донская делегация поделилась опытом развития экономики Ростова на конференции городов побратимов в Цзинане
Екатерина ЖУКОВА
К презентации донской столицы был отмечен большой интерес. Фото: телеграм-канал А. Логвиненко.

К презентации донской столицы был отмечен большой интерес. Фото: телеграм-канал А. Логвиненко.

Жители Китая впечатлены промышленным потенциалом Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

- К презентации донской столицы мы заметили большой интерес. Наших иностранных коллег впечатлил промышленный потенциал Ростова, ведь, несмотря на введённые санкции западных стран, экономика города стабильно развивается, – прокомментировал Алексей Валентинович.

Благодаря высокому темпу развития экономики, донская столица привлекает инвесторов, в том числе и иностранных.

Кроме достижений в сфере промышленности, китайцы обратили внимание на культурное богатство донской столицы, достижения ее спортсменов и гастрономические изыски жителей Дона.

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