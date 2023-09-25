Китайцы впечатлились промышленным потенциалом Ростова

К презентации донской столицы был отмечен большой интерес. Фото: телеграм-канал А. Логвиненко.
Жители Китая впечатлены промышленным потенциалом Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
- К презентации донской столицы мы заметили большой интерес. Наших иностранных коллег впечатлил промышленный потенциал Ростова, ведь, несмотря на введённые санкции западных стран, экономика города стабильно развивается, – прокомментировал Алексей Валентинович.
Благодаря высокому темпу развития экономики, донская столица привлекает инвесторов, в том числе и иностранных.
Кроме достижений в сфере промышленности, китайцы обратили внимание на культурное богатство донской столицы, достижения ее спортсменов и гастрономические изыски жителей Дона.
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