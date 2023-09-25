Жителя Ростова-на-Дону напугали громкие звуки в небе и странное свечение

Неясную картину со свечением ростовчанин наблюдал поздно вечером
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Житель Ростова-на-Дону сообщил в соцсетях о нескольких громких звуках и огнях в небе над 2-м поселком Орджоникидзе. Пост мужчины был опубликован в одном из городских пабликов подзно вечером 24 сентября.
По словам ростовчанина, сначала он якобы обратил внимание на шум, потом заметил две оранжевые точки, и «спустя пять минут» после этого раздались три хлопка с разным интервалом.
Что конкретно заметил очевидец в небе, неизвестно. Одни интернет-пользователи отметили в комментариях, что ничего не слышали, другие сделали несколько различных предположений, но активного обсуждения инцидента в итоге не было.
Добавим, вчера и сегодня, 25 сентября, официальные ведомства не информировали о каких-либо серьезных происшествиях в Ростове-на-Дону.
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