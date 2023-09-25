В Шахтах осудили бизнесмена, которого поймали на незаконной переработке рыбы

Решение по делу вынесли в Шахтинском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах по уголовной статье осудили мужчину, который организовал подпольную переработку рыбы. Об этом сегодня, 25 сентября, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, серый предприниматель перерабатывал товар, а потом без маркировки продавал его другим реализаторам. Иными словами, нарушитель действовал в обход всех санитарных и ветеринарных норм, не подтверждая безопасность своей продукции.

Во время обыска на нелегальном предприятии нашли более 5 тонн рыбы и рыбной продукции. Позже ущерб от торговых махинаций задержанного оценили в 1,9 млн рублей.

- Шахтинский городской суд утвердил для задержанного штраф в 50 тысяч рублей. Также уничтожили вещественные доказательства - продукцию общим весом в 5 832 кг, - прокомментировали в УФСБ.

Добавим, приговор в этом случае вынесли по части 4 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

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