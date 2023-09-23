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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 15:55

Уголовное дело возбудили после конфликта продавцов и полиции на рынке Таганрога

В Таганроге завели дело в отношении женщины, напавшей на сотрудника полиции
Ангелина СКИБА
Сейчас по факту произошедшего еще ведут проверку

Сейчас по факту произошедшего еще ведут проверку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области возбудили уголовное дело после конфликта с полицией на рынке Таганрога. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

Напомним, ранее очевидцы рассказали в соцсетях о разборке, которая началась в торговых рядах из-за выпивших мужчины и женщины. Коллеги, работники базара, сделали им замечание, и тут же получили грубость в ответ. После этого началась перебранка, в итоге вызвали полицию, но даже люди в форме не смогли сразу утихомирить дебоширов.

Нарушители спокойствия набросились на правоохранителей. Люди рассказали, что женщина «с силой ударила полицейского головой, и они оба упали на землю».

Предварительная проверка следствия подтвердила историю.

- Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения, находясь со своими знакомыми на территории рынка Таганрога, нанесла сотруднику полиции телесные повреждения, после чего была задержана. Теперь в отношении нарушительницы возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

Сейчас по факту произошедшего еще ведут проверку, следователи выясняют детали и обстоятельства инцидента.

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