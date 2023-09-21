В Ростовской области на рынке избили полицейских

Дебоширов доставили в отдел полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Таганроге Ростовской области посетители продуктового рынка стали свидетелями настоящей бойни, рассказали очевидцы в соцсетях. Так, мужчина и женщина, — работники базара, выпивали прямо на рабочем месте. Коллеги сделали им замечание и началась ссора. Тогда кто-то из свидетелей конфликта вызвал полицейских.
Но парочка оказала им активное сопротивление. Дама и ее 33-летний кавалер стали бросаться на полицейских с кулаками. Тогда один из оперативников обхватил 54-летнюю женщину руками, пытаясь таким образом утихомирить ту. Тогда женщина с силой ударила полицейского головой и оба упали на землю.
В итоге оперативники все же справились с дебоширами и доставили их в отдел.
- В отношении задержанных составили административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Их поместили в спецпомещение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Также материалы проверки направили в следственный комитет.
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