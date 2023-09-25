С 27 сентября в Ростовской области отменят ряд пригородных поездов

Часть маршрутов отменять, часть пустят по обновленному графику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 сентября по 1 октября 2023 года в Ростовской области отменят некоторые пригородные поезда. Информацию об этом опубликовали на сайте министерства транспорта региона.

- Изменения связаны с производством ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Список поездов, которые временно отменят:

27 сентября:

№ 6667 Ростов - Лихая. Оправление в 18:34, прибытие в 22:02;

28, 29, 30 сентября:

№ 6164 Лихая - Ростов. Оправление в 4:40, прибытие в 8;46;

№ 6157 Ростов - Лихая. Оправление в 7:40, прибытие в 11.44;

№ 6156 Лихая - Ростов. Оправление в 15:25, прибытие в 19:14;

№ 6667 Ростов - Лихая. Оправление в 18:34, прибытие в 22:02;

1 октября:

№ 6164 Лихая - Ростов. Оправление в 4:40, прибытие в 8:46.

Расписание ряда других поездов будет изменено. С подробным списком можно ознакомиться на сайте донского Минтранса.

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