Жители Ростова-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев, которые выпустят на линии

На выбор было представлено три расцветки составов: красный, голубой и белый Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за цвет трамваев, которые закупят для города в рамках масштабной модернизации. Выбрать вариант по душе и обсудить его в комментариях все желающие смогли на сайте «Активный ростовчанин».

Всего в опросе участвовал 991 человек. На выбор было представлено три расцветки: красный, голубой и белый.

Больше всего голосов - 53,4 % - люди отдали именно за красный цвет. Электротранспорт в такой стилистике показался наиболее практичным. Такие машины, по мнению ростовчан, будет хорошо видно издалека.

- Красный - это сочетание яркого предостерегающего и менее маркого цвета, что очень актуально для нашего города, - отметил в комментариях один из мужчин.

На втором месте оказались бело-голубые составы, за них отдали голоса 24 % опрошенных, белые собрали 22,6 % голосов.

К слову, один из жителей донской столицы отметил, что выбор вариантов можно было сделать немного больше. В частности, мужчина предложил изменить второй вариант, и вместо голубой полосы нанести красную. В этом случае «насыщенная расцветка состава была бы видна днем, а светлая - в сумерках и ночью».

Добавим, для создания сети скоростного трамвая в город поставят 76 современных трехсекционных составов, а также приведут в порядок еще 30 вагонов марки 71-911E City Star, находящихся в ведении «Ростовской транспортной компании».

Также ранее сообщалось, что проект трамвайной модернизации предполагает строительство 119 км одиночного пути, возведение двух депо и улучшение 22 тяговых подстанций.

Концессионное соглашение было подписано с компанией ООО «Синара - ГТР Ростов-на-Дону». Срок действия концессии - до 2047 года. После этого весь транспорт и построенные пути перейдут в ведение администрации Ростова-на-Дону.

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