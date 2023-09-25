В двух районах Новочеркасска не будет воды с 26 по 27 сентября

Вода в кранах появится по мере заполнения разводящих сетей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 26 по 27 сентября жители двух районов Новочеркасска останутся без воды. Отключение плановое, связано с ремонтом оборудования, сообщают местные власти.

В Первомайском районе воды не будет с полуночи 26 числа до 17 часов 27 сентября. В микрорайоне Донском - с 5 утра 26 числа до 17 часов 27 сентября.

- Вода в кранах появится по мере заполнения разводящих сетей, - говорится в объявлении городской администрации.

Вопросы по поводу отключения можно задать по телефону диспетчерской службы компании «Экотехнологии», добавили в мэрии.

АЛЛО!

Телефон диспетчерской службы компании «Экотехнологии»: 8 (86352) 4-45-80;

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