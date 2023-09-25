Ремонт после порыва на Орбитальной в Ростове обещают завершить утром 26 сентября

Течь уже ликвидирована, подачу ресурса не ограничивали Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аварийные работы после порыва на Орбитальной в Ростове-на-Дону планируют завершить к 8 часам утра 26 сентября. Потом начнется благоустройство территории, сообщили в «Ростовводоканале».

- Течь ликвидирована, а водоснабжение переведено в режим резервной схемы. Подачу ресурса не ограничивали. На месте задействовали бригаду рабочих и шесть единиц техники. Специалисты делают все возможное, чтобы свести возникновение аварийных ситуаций к минимуму, корректируя гидравлические режимы сети, - прокомментировали в компании.

Коммунальщики добавили, что водовод проектировался властями в 2006 году, а потом его передали водоканалу. Срок службы такой трубы обычно достигает 80 лет, но этот «объект периодически дает течь из-за дополнительной нагрузки»: оживленного движения вокруг недавно построенных домов и нелегальной стоянки на месте пролегания трубопровода.

Напомним, порыв произошел именно в районе автостоянки. Там сегодня под землю ушли две «ГАЗели». Также вода полилась во дворы и к детскому саду. Первыми о случившемся утром 25 сентября в социальных сетях сообщили очевидцы.

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