На Орбитальной в Ростове образовался метровый прорыв водовода

На месте нелегальной автостоянки произошел порыв водовода
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Днем 25 сентября в Ростове-на-Дону сообщили о метровом порыве, из которого вода потоками разлилась по улице Орбитальной. По словам очевидцев, коммунальная река подтопила дворы, территорию около детсада, а также две «ГАЗели», которые после этого ушли под землю.
В городской администрации и «Ростовводоканале» знают о случившемся. Ростовчанам сообщили, что сейчас на месте происшествия уже ведутся восстановительные работы.
- На месте нелегальной автостоянки произошел порыв водовода диаметром 1000 мм. К этому моменту течь устранена, используется резервная схема водоснабжения жителей, ограничений подачи воды нет, - прокомментировали в «Ростовводоканале».
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