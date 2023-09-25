В Ростове поезд насмерть сбил мужчину

В Ростове мужчина погиб под колесами поезда Фото: Даниил ОПАРИН

В донской столице на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный» произошел несчастный случай, сообщает полиция на транспорте. По данным ведомства, пассажирский состав насмерть сбил мужчину. Его личность уже установлена. Им оказался 29-летний житель одного из соседних регионов.

По одной из версий, он пытался перебежать дорогу перед приближающимся поездом, но не рассчитал расстояние и оказался под колесами состава. Сейчас полиция выясняет все детали ЧП.

- Напоминаем, что остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным, - сказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

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