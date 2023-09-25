В Ростове на Орбитальной из-за порыва водопровода две машины утонули

Авария на водопроводе привела к подтопления дворов и улиц города.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Ростове из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Орбитальная и Беляева два автомобиля ушли под воду. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
В частности, в воде оказались две «ГАЗели». Кабина одной из них полностью ушла под воду. Из-за коммунальной аварии оказались подтоплены близлежащие дворы и дороги, что вызвало пробки.
В Ростовводоканале сообщили, что коммунальная авария произошла на месте, где располагается нелегальная автостоянка. Там произошел порыв водопровода диаметром 1000 мм.
— В настоящее время течь устранена, используется резервная схема водоснабжения жителей, ограничений подачи воды нет, — отметили коммунальщики.
Напомним, ранее донской губернатор Василий Голубев объявил о «коммунальной амнистии» в Ростове. В частности, до первого октября у горожан есть возможность погасить долги по воде, не платя пени.
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