В Ростове на Орбитальной из-за порыва водопровода две машины утонули

Авария на водопроводе привела к подтопления дворов и улиц города. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ростове из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Орбитальная и Беляева два автомобиля ушли под воду. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

В частности, в воде оказались две «ГАЗели». Кабина одной из них полностью ушла под воду. Из-за коммунальной аварии оказались подтоплены близлежащие дворы и дороги, что вызвало пробки.

В Ростовводоканале сообщили, что коммунальная авария произошла на месте, где располагается нелегальная автостоянка. Там произошел порыв водопровода диаметром 1000 мм.

— В настоящее время течь устранена, используется резервная схема водоснабжения жителей, ограничений подачи воды нет, — отметили коммунальщики.

Напомним, ранее донской губернатор Василий Голубев объявил о «коммунальной амнистии» в Ростове. В частности, до первого октября у горожан есть возможность погасить долги по воде, не платя пени.

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