Системы теплоснабжения уже переводятся на летний режим работы.

Сегодня, 16 апреля, завершается отопительный сезон в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщили местные власти.

По информации районной администрации, системы теплоснабжения уже переводятся на летний режим работы, отопление в домах и социальных учреждениях отключат. После этого начнется подготовка к новому осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

- В ближайшее время коммунальные службы приступят к проверкам и ремонту сетей, - добавили власти Морозовского района.

Ранее плановое отключение отопления также начали в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Аксайском, Родионово-Несветайском и Константиновском районах. В северных территориях тепло отключат при наступлении устойчивых температур.

