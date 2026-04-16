Ростовская область заняла второе место в России по агропромышленному экспорту

Круглый стол провели в Ростове-на-Дону. Фото: сайт правительства Ростовской области

Развитие агропромышленного экспорта обсудили в Ростове-на-Дону в ходе круглого стола. Основной темой встречи стали «Приоритеты экспортной аграрной политики стран БРИКС для обеспечения мирового продовольственного баланса», говорится в публикации управления информационной политики донского правительства.

В мероприятии приняли участие ученые, эксперты и представители власти, всего более 100 человек, было заявлено более 40 докладов. Обсуждались, в частности, современные научные достижения в практике производства и переработки сельхозпродукции, а также прогнозы перспективных направлений развития мирового экспорта.

- Донской регион участвует в проекте «Экспорт продукции АПК», который включен в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По итогам прошлого года Ростовская область занимает второе место в России по агропромышленному экспорту. Товарная структура экспорта в 2025 году в основном представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

До конца 2030 года на Дону планируют на две трети увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта по отношению к уровню 2023 года. Также в планах увеличение поставок продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 года.

По итогам 2025 года экспортные операции провели со 117 странами. Доля стран БРИКС во внешнеторговом обороте области составила 42%. Ведущие торговые партнеры из числа стран БРИКС - Китай, Египет, Индонезия, Иран.

- В 2026 году ставим перед собой задачу по наращиванию объемов экспорта в страны БРИКС переработанной продукции нашего АПК, - сказал Алексей Господарев.

Для развития внешнеэкономических связей и экспорта в Ростове-на-Дону намерены провести форум «Инновации в пищевой промышленности». Отдельно на форме организуют выставку «Юг ПродТех-26» и международную закупочную сессию. Посетить площадку форума собираются представители более 20-ти регионов, а в закупочной сессии будут участвовать 12 стран.

