С 12 июня введут дополнительные пригородные поезда Ростов - Ейск

С 12 июня по 27 сентября 2026 года, по субботам и воскресеньям, на ж/д маршрут Ростов - Орловка-Кубанская - Ейск будут назначаться пригородные поезда. Об этом сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.
Также эту информацию подтвердили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (АО «СКППК»). По выходным будут курировать поезда:
№ 6176/6175 Ростов - Орловка-Кубанская. Отправление из Ростова в 6:45, стоянка в Батайске - 7:06-7:07 (от станции Батайск следует № 6175), прибытие на станцию Орловка-Кубанская в 8:21;
№ 6188/6187 Орловка-Кубанская - Ростов. Отправление сос станции Орловка-Кубанская в 19:26, стоянка в Батайске в 20:20-20:21 (от станции Батайск следует № 6187). Прибытие на станцию Ростов в 20:36.
