Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
НовостиОбщество17 апреля 2026 13:40

В Ростовской области назначили уполномоченного по правам ребенка

Тамара Шевченко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Кандидатуру уполномоченного по правам ребенка поддержали депутаты и общественники.

Кандидатуру уполномоченного по правам ребенка поддержали депутаты и общественники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тамару Шевченко утвердили в должности уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. Соответствующее решение приняли на заседании в донском парламенте.

Ранее кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка поддержали общественные организации региона и одобрили депутаты комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике.

Тамара Шевченко имеет высшее юридическое образование, а также является магистром по направлению «Психолого-педагогическое образование». С 2018 года занимала руководящие должности в министерстве культуры, комитете по молодежной политике, министерстве труда и социального развития. С мая 2023 года возглавляла министерство образования Ростовской области.

