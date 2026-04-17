В Ростовской области назначили уполномоченного по правам ребенка

Кандидатуру уполномоченного по правам ребенка поддержали депутаты и общественники.

Тамару Шевченко утвердили в должности уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. Соответствующее решение приняли на заседании в донском парламенте.

Ранее кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка поддержали общественные организации региона и одобрили депутаты комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике.

Тамара Шевченко имеет высшее юридическое образование, а также является магистром по направлению «Психолого-педагогическое образование». С 2018 года занимала руководящие должности в министерстве культуры, комитете по молодежной политике, министерстве труда и социального развития. С мая 2023 года возглавляла министерство образования Ростовской области.

