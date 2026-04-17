На водохранилище в Новошахтинске погиб мужчина

Жителей Дона просят быть осторожными на водоемах.

На Соколовском водохранилище в Новошахтинске погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, помощь вызвал товарищ погибшего. Он забеспокоился после того, как его друг уплыл на лодке и долго не возвращался. Сотрудники экстренной службы извлекли тело умершего мужчины из воды.

Напомним, ранее смертельный случай произошел на водохранилище в Ростове-на-Дону.

Жителям Дона напоминают: при выходе на воду на лодке нужно учитывать погодные условия и брать с собой спасательный жилет. Не следует употреблять горячительное во время рыбалки или отдыха на водоеме.

