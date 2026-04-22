Электричество пропало в садовых товариществах и на нескольких улицах Ростова

Утром 22 апреля в садовых товариществах и на нескольких улицах Ростова-на-Дону произошло отключение электричества. Это случилось из-за технологического нарушения в сети, сообщили в АО «Донэнерго».

Неполодки зафиксировали в 7:48. После этого потребители оказались частично обесточены в границах улиц Садоводческой, Шостаковича, Прокофьева, Саврасова и Свиридова. Также под отключение попали садовые товарищества «Колос», «Ростсельмашовец», «Виноградарь».

Восстановить подачу электричества пообещали в течение трех часов после отключения. Возобновить подключение в должны без предупреждения.

