Утром 22 апреля атаку БПЛА отразили в Таганроге и Азовском районе

Воздушную атаку отразили утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 апреля воздушную атаку отразили в Таганроге и Азовском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки несколько БПЛА уничтожены в Таганроге и в Азовском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, - проинформировал Юрий Слюсарь.

Напомним, прошедшей ночью БПЛА также уничтожили в Верхнедонском районе. В этом случае разрушений также не зафиксировали.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

На севере Ростовской области в ночь на 22 апреля отразили атаку БПЛА

В Ростовской области уточняют последствия атаки БПЛА в ночь на 22 апреля (подробности)