Подачу горячей воды временно остановили в Ворошиловском районе Ростова

Горячую воду отключили на время капремонта теплотрассы.

Утром 22 апреля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону была временно остановлена подача горчей воды. Причина отключения - капитаный ремонт теплотрассы в переулке Забайкальском, сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

Горячей воды нет в границах: Оренбургский - Нариманова - Нагибина - Башкирская - Ларина - Забайкальский.

Ориентировочное время завершения работ - до 18 часов 22 апреля. Ответственная организация - АО «Теплокоммунэнерго».

