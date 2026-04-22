Подачу горячей воды временно остановили в Ворошиловском районе Ростова

Утром 22 апреля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону была временно остановлена подача горчей воды. Причина отключения - капитаный ремонт теплотрассы в переулке Забайкальском, сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
Горячей воды нет в границах: Оренбургский - Нариманова - Нагибина - Башкирская - Ларина - Забайкальский.
Ориентировочное время завершения работ - до 18 часов 22 апреля. Ответственная организация - АО «Теплокоммунэнерго».
